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14:45, 15 апреля 2025Силовые структуры

Угрожавшего пистолетом сотруднице российского фудкорта мужчину задержали

В Петербурге задержали мужчину, приставившего пистолет ко лбу 17-летней девушки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Петербургской полиции

В Петербурге задержали «шутника», угрожавшего пистолетом 17-летней сотруднице фудкорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый — 66-летний безработный, у него был с собой пневматический пистолет. Вскоре его доставят в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Инцидент произошел на улице Коллонтай. К девушке у входа в торговый центр «Лондон Молл» подошел незнакомец и предложил выпить пива. Она отказалась, тогда мужчина достал пистолет и приставил ко лбу потерпевшей. Затем незнакомец сказал, что это шутка и ушел.

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