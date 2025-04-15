Угрожавшего пистолетом сотруднице российского фудкорта мужчину задержали

В Петербурге задержали мужчину, приставившего пистолет ко лбу 17-летней девушки

В Петербурге задержали «шутника», угрожавшего пистолетом 17-летней сотруднице фудкорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый — 66-летний безработный, у него был с собой пневматический пистолет. Вскоре его доставят в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Инцидент произошел на улице Коллонтай. К девушке у входа в торговый центр «Лондон Молл» подошел незнакомец и предложил выпить пива. Она отказалась, тогда мужчина достал пистолет и приставил ко лбу потерпевшей. Затем незнакомец сказал, что это шутка и ушел.