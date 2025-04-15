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10:07, 15 апреля 2025Россия

Украинский беспилотник уничтожили над приграничным регионом России

Минобороны: Украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, подробности о происшествии в приграничном регионе приводятся в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что дрон был сбит около 8:00 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле в ведомстве не раскрыли.

14 апреля сообщалось о сбитом украинском дроне над Белгородской областью. Тогда в результате инцидента никто из мирного населения не пострадал.

Еще раньше в результате сброса беспилотника в Белгородской области был госпитализирован один человек.

ЖЗЛ
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