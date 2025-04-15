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16:08, 15 апреля 2025Бывший СССР

В Армении оспорили слова Каллас о параде 9 Мая в Москве

Спикер парламента Армении Симонян не согласился с Каллас из-за парада Победы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Juan Medina / Reuters

Спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян не согласился с главой европейской дипломатии Каей Каллас из-за парада Победы 9 Мая. Его слова о реакции чиновника из Европейского союза (ЕС) приводит РИА Новости.

По его словам, для Армении это вопрос восприятия этого исторического праздника. «Участие премьер-министра (в мероприятиях парада Победы в Москве"Лента.ру") никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами», — заявил армянский чиновник.

Симонян отметил, что для Армении это тоже праздник победы, потому что 300 тысяч армян не вернулись с фронта. «Это один из наших дней гордости», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Кроме того, он выразил намерение устранить созданную в период первой Карабахской войны Минскую группу по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку.

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