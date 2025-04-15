В ДНР рассказали об одной существенной стратегической неудаче ВСУ

Кимаковский: ВСУ не смогли срезать выступ ВС РФ к югу от Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли срезать выступ Вооруженных сил (ВС) России к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

По его словам, до недавнего времени положение у ВСУ было более выигрышное. Кимаковский отметил, что украинская армия пыталась срезать выступ российских войск в районе населенного пункта.

«Во-первых, наши удержали это в районе Шевченко, а сейчас уже идет расширение этого плацдарма, то есть противнику не удалось ничего сделать», — заявил советник главы ДНР.

Ранее украинский аналитический центр Deep State признал, что ВС России продвинулись под Красноармейском.