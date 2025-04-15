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08:33, 15 апреля 2025Бывший СССР

В МИД подсчитали число нарушений запрета на удары по энергообъектам

Мирошник: ВСУ за месяц 98 раз нарушили запрет на удары по энергообъектам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц почти 100 раз нарушили запрет на удары по энергообъектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, со дня вступления в силу запрета украинские войска нанесли 98 ударов по российским объектам энергетики. Дипломат добавил, что за прошедшую неделю с 7 по 13 апреля ВСУ атаковали энергообъекты России в Ростовской, Запорожской и Брянской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках 38 раз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина продолжает нарушение взятых на себя обязательств вопреки заявлениям о поддержке моратория на обстрелы энергетических объектов. Она также подчеркнула, что российская сторона строго соблюдает данный запрет.

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