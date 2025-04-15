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10:31, 15 апреля 2025Бывший СССР

В МИД России отреагировали на массированный удар дронов ВСУ по Курску

Мирошник: Массированный удар дронов ВСУ по Курску является циничным действием
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Массированный удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен по Курску, является циничным действием украинских властей. Об этом написал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«На фоне речей о стремлении к миру — это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения (...) [Владимира] Зеленского», — отмечено в сообщении.

В результате удара серьезные повреждения получили сразу три многоэтажных дома, их жителей сейчас отселяют, добавил Мирошник. В публикации он также разместил фотографии с последствиями атаки.

Ранее удар беспилотников ВСУ по Курску прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, повреждения получили 24 жилых дома.

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