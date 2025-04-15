В МИД России отреагировали на массированный удар дронов ВСУ по Курску

Массированный удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен по Курску, является циничным действием украинских властей. Об этом написал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«На фоне речей о стремлении к миру — это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения (...) [Владимира] Зеленского», — отмечено в сообщении.
В результате удара серьезные повреждения получили сразу три многоэтажных дома, их жителей сейчас отселяют, добавил Мирошник. В публикации он также разместил фотографии с последствиями атаки.
Ранее удар беспилотников ВСУ по Курску прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, повреждения получили 24 жилых дома.