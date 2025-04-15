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09:50, 15 апреля 2025Россия

Хинштейн раскрыл данные о разрушениях в результате массированной атаки ВСУ на Курск

Хинштейн: При атаке беспилотников на Курск 24 многоквартирных дома пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курске в результате массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу повреждения получили 24 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его информации, три из 24 многоквартирных дома получили достаточно серьезные повреждения. О каких именно повреждениях идет речь, губернатор не уточнил. Он добавил, что специалисты оценят возможность восстановления домов, а пока жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

Хинштейн назвал атаку ВСУ на Курск беспрецедентным по жестокости преступлением. Он добавил, что в результате атаки пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали.

По данным Минобороны, над Курской областью за ночь удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки. В результате несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка, еще девять человек пострадали. ВСУ, предварительно, атаковали регион беспилотниками типа «Лютый».

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