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14:56, 15 апреля 2025Бывший СССР

Захарова раскрыла спрятанную за речами о мире цель Киева

Захарова: Киев не готов к мирному разрешению конфликта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Киев не готов к мирному разрешению конфликта. Истинную цель властей Украины, спрятанную за речами о мире, раскрыла официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД России) Мария Захарова, передает ТАСС.

Она призвала не заблуждаться относительно действительной цели Киева на фоне заявлений о готовности к переговорам. «Преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение"», — заявила Захарова.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области она назвала проявлением цинизма и «человеконенавистнического режима».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о желании Украины закончить конфликт до конца года. Он заявил о стремлении Киева к миру.

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