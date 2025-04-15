Захарова раскрыла спрятанную за речами о мире цель Киева

Захарова: Киев не готов к мирному разрешению конфликта

Киев не готов к мирному разрешению конфликта. Истинную цель властей Украины, спрятанную за речами о мире, раскрыла официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД России) Мария Захарова, передает ТАСС.

Она призвала не заблуждаться относительно действительной цели Киева на фоне заявлений о готовности к переговорам. «Преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение"», — заявила Захарова.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области она назвала проявлением цинизма и «человеконенавистнического режима».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о желании Украины закончить конфликт до конца года. Он заявил о стремлении Киева к миру.