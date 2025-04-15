Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:50, 15 апреля 2025Мир

В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

РИА Новости: В Польше белорус устроил серию ДТП, снял одежду и убежал
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Гражданин Белоруссии стал виновником серии дорожных происшествий в Польше, после чего забрался на крышу машины, разделся и голым бегал по трассе. Об этом сообщает РИА Новости..

По информации агентства, мужчина сначала устроил несколько ДТП, повредив три машины. Затем он попытался скрыться с места происшествия, зацепившись за грузовик, после чего снял с себя всю одежду и попытался убежать.

Очевидцы задержали нарушителя и передали его в руки полиции. Как сообщается, белоруса проверят на возможное употребление наркотических веществ.

Ранее похожий инцидент произошел в Краснодарском крае, где сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину с палкой, разгуливавшего по улицам города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    МИД Швеции вызвал посла России

    Hermes стал самым дорогим люксовым брендом в мире

    Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

    Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

    Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

    Невеста миллиардера Джеффа Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости