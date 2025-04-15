В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

РИА Новости: В Польше белорус устроил серию ДТП, снял одежду и убежал

Гражданин Белоруссии стал виновником серии дорожных происшествий в Польше, после чего забрался на крышу машины, разделся и голым бегал по трассе. Об этом сообщает РИА Новости..

По информации агентства, мужчина сначала устроил несколько ДТП, повредив три машины. Затем он попытался скрыться с места происшествия, зацепившись за грузовик, после чего снял с себя всю одежду и попытался убежать.

Очевидцы задержали нарушителя и передали его в руки полиции. Как сообщается, белоруса проверят на возможное употребление наркотических веществ.

Ранее похожий инцидент произошел в Краснодарском крае, где сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину с палкой, разгуливавшего по улицам города.