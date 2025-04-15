В России сообщили о смерти пятилетней девочки в больничной палате

В Татарстане сообщили о смерти пятилетней девочки в больнице

В Татарстане сообщили о смерти пятилетней девочки в больнице. Об этом говорится в публикации Telegram-канал Mash Iptash.

За несколько дней до трагедии ребенок почувствовал себя плохо. Какое-то время родители лечили девочку дома, вызвав к ней врача. Педиатр поставила ей диагноз ОРВИ, однако сделанный ею укол не помог. Когда под утро у дочери сильно заболели ноги, родители вызвали скорую помощь.

Девочки не стало вскоре после госпитализации, точная причина смерти пока не установлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пока — без конкретных фигурантов.

Ранее в Петербурге у пятилетнего мальчика остановилось сердце после ужина. Несмотря на то, что бригада скорой помощи прибыла уже через пять минут, спасти ребенка они не смогли.