В России стало меньше банкротящихся застройщиков

Число банкротств среди застройщиков упало почти в 10 раз за последние пять лет

Число застройщиков–банкротов за последние пять лет снизилось почти в десять раз. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование, проведенное юридической фирмой «BFL / Арбитраж.ру» совместно с Федресурсом.

В 2024 году в стране 23 застройщика были признаны судом несостоятельными, в их отношении было открыто конкурсное производство. При этом за последние десять лет пик банкротств строительных компаний пришелся на 2019-й. Тогда финансовый крах потерпели 222 строительные компании.

По словам руководителя адвокатской практики Ulezko.legal Александры Улезко, основным фактором тенденции является проектное финансирование в жилом строительстве, которое постепенно внедряется уже на протяжении шести лет. Банк контролирует все этапы строительства, а застройщик не может получить деньги дольщиков до окончания реализации проекта. Недобросовестные компании, которые ранее аккумулировали деньги дольщиков и скрывались с ними в неизвестном направлении, теперь не имеют доступа к этой схеме.

С другой стороны, в настоящее время государство активно поддерживает строительную отрасль, отметили эксперты — это тоже сказывается на снижении количества банкротов.

Ранее стало известно, что из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров. Такая ситуация может сложиться при условии восстановления спроса на квартиры.