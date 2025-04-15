В российском городе родители школьников устроили голосование на исключение ученика

В Уфе родители школьников устроили голосование на исключение ученика из класса

В Уфе родители школьников устроили в мессенджере голосование на исключение ученика из класса. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Все произошло в одной из школ Октябрьского района города. По словам матери пятиклассника, школьника травили за лишний вес еще с начальных классов. Ребенок периодически дрался с обидчиками, что не нравилось их родителям.

После очередного конфликта родители одноклассников мальчика в чате начали призывать его маму отдать сына на лечение. Затем одна из участников обсуждения создала опрос «Исключение Коли из класса» и пригласила родителей проголосовать. Большинство высказались за исключение.

Мать мальчика пыталась говорить с классным руководителем и завучем, однако, по ее словам, это не помогло. Теперь женщина планирует подать иск о защите чести и достоинства.

Ранее в Пермском крае ученики устроили в туалете массовую драку и снимали происходящее на видео. На опубликованных кадрах, школьники разбились на пары и превратили уборную в ринг. Под выкрики «Давай!» мальчики вставали в спарринг и дрались.