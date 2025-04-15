В Совфеде поддержали расширение оснований для признания иноагентом

Комитет СФ поддержал закон о содействующих международным организациям иноагентах

Комитет Совфеда (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон, расширяющий основания для признания иноагентами. Об этом пишет ТАСС.

Документ, разработанный группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не состоит, если они направлены против безопасности государства. Кроме того, инициатива распространяет статус иностранного агента на граждан, вовлекающих россиян в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против безопасности страны.

Нижняя палата парламента приняла документ в ходе пленарного заседания 8 апреля. В тот же день депутаты проголосовали за закон, предлагающий ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия.

В 2024 году иноагентам запретили участвовать в выборах на всех уровнях российской власти. Кроме того, иноагент, уже занимающий публичную должность, теперь может остаться на посту только в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.