В США заявили о противоречии в действиях Зеленского

Действия Зеленского и его критика в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса противоречат заявленному им стремлению к миру, заявил пресс-секретарь американского политика Тейлор ван Кирк. Его слова передает Daily Mail.
«Его комментарии контрпродуктивны для цели достижения мира для его страны», — прокомментировал он заявления украинского лидера.
Ранее Зеленский обвинил Вэнса в поддержке России. По его словам, вице-президент США проявил к нему неуважение из-за слов о «пропагандистских турах» для западных лидеров.