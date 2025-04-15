Вероятность сноса дома Пугачевой оценили

Эксперт рынка недвижимости Капустин: Снос замка Пугачевой в Грязи маловероятен

Снос замка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь вряд ли возможен. Вероятность этого оценил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт рынка жилья напомнил, что, согласно разъяснению Верховного суда от 2022 года, снос жилья является крайней мерой при урегулировании вопросов, связанных с нарушениями требований при строительстве. Он добавил, что суд должен максимально быть на стороне собственника.

«Снос возможен только в том случае, если здание представляет опасность для других граждан, оно должно быть построено с нарушением строительных норм. Не думаю, что Пугачева с [юмористом Максимом] Галкиным (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) сильно экономили. Полагаю, все нормы соблюдены. Вид участка там, скорее всего, индивидуальное жилищное или дачное строительство, дом жилой, маловероятно, что по суду его можно снести», — заключил Капустин.

Ранее в апреле риелтор Виктория Маркова заявила, что дом Аллы Пугачевой, расположенный на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки, могут снести. Специалист объяснила, что особняк находится слишком близко к территории водоохранной зоны.