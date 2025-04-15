Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 15 апреля 2025Экономика

Вероятность сноса дома Пугачевой оценили

Эксперт рынка недвижимости Капустин: Снос замка Пугачевой в Грязи маловероятен
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Снос замка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь вряд ли возможен. Вероятность этого оценил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт рынка жилья напомнил, что, согласно разъяснению Верховного суда от 2022 года, снос жилья является крайней мерой при урегулировании вопросов, связанных с нарушениями требований при строительстве. Он добавил, что суд должен максимально быть на стороне собственника.

«Снос возможен только в том случае, если здание представляет опасность для других граждан, оно должно быть построено с нарушением строительных норм. Не думаю, что Пугачева с [юмористом Максимом] Галкиным (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) сильно экономили. Полагаю, все нормы соблюдены. Вид участка там, скорее всего, индивидуальное жилищное или дачное строительство, дом жилой, маловероятно, что по суду его можно снести», — заключил Капустин.

Ранее в апреле риелтор Виктория Маркова заявила, что дом Аллы Пугачевой, расположенный на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки, могут снести. Специалист объяснила, что особняк находится слишком близко к территории водоохранной зоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

    Россиянка поговорила с «киберполицейским» и лишилась квартиры

    Назван орех для снижения риска болезней сердца

    Болгария отказалась продавать Украине ядерные реакторы из России

    В Британии призвали наладить отношения с Россией

    Еще один автогигант захотел перебраться в США

    В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway

    Путин высказался о создании комфортной среды для жизни в регионах

    Собчак с сумкой за сотни тысяч рублей прозвали проводницей РЖД

    Путин заговорил на немецком и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости