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11:57, 15 апреля 2025Россия

Врачу скорой помощи пробили голову в российском городе

В Нижнем Новгороде приехавшей на вызов врачу скорой помощи пробили голову
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В районе Щербинки в Нижнем Новгороде врачу скорой помощи, приехавшей на вызов, пробили голову. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, бригада прибыла к пациенту в российском городе. Спустя некоторое время диспетчер потеряла связь с коллегами.

Затем фельдшер позвонила и рассказала, что на нее напал мужчина и она потеряла сознание. Доктора доставили в больницу, у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Пострадавшая написала заявление. Полиция начала проверку.

До этого стало известно, что житель Новосибирска избил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы при входе в квартиру.

Еще раньше в Екатеринбурге пьяный мужчина сломал нос прибывшей к нему по ошибке детскому врачу. Тогда правоохранители составили в отношении россиянина административный протокол за хулиганство.

ЖЗЛ
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