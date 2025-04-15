Врачу скорой помощи пробили голову в российском городе

В Нижнем Новгороде приехавшей на вызов врачу скорой помощи пробили голову

В районе Щербинки в Нижнем Новгороде врачу скорой помощи, приехавшей на вызов, пробили голову. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, бригада прибыла к пациенту в российском городе. Спустя некоторое время диспетчер потеряла связь с коллегами.

Затем фельдшер позвонила и рассказала, что на нее напал мужчина и она потеряла сознание. Доктора доставили в больницу, у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Пострадавшая написала заявление. Полиция начала проверку.

До этого стало известно, что житель Новосибирска избил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы при входе в квартиру.

Еще раньше в Екатеринбурге пьяный мужчина сломал нос прибывшей к нему по ошибке детскому врачу. Тогда правоохранители составили в отношении россиянина административный протокол за хулиганство.