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10:15, 15 апреля 2025Силовые структуры

Вступивший в РДК россиянин пытался устроить теракт на железной дороге и получил срок

Житель Томской области получил 13 лет колонии за подготовку теракта на ж/д
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области Илью Катукию, который является сторонником националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) к 13 годам лишения свободы за подготовку к теракту на железной дороге (ж/д) и пропаганду террористической идеологии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина признан виновным. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 000 рублей и ограничению свободы на один год. Осужденный будет отбывать наказание в колонии.

Как установил суд, Катукий являлся противником политического курса в России и выступал против проведения специальной военной операции (СВО). Он поддерживал деятельность РДК и распространял информацию об идеологии терроризма. Он проводил беседы со своими знакомыми и пытался убедить их в привлекательности идеологии терроризма. Кроме того, он положительно высказывался о насильственных действиях участников террористической организации, которые воюют против Российской армии в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он нашел представителя РДК и предложил ему свою помощь в совершении теракта на территории Томской области. Затем он получил соответствующее задание от куратора. По его указу он подыскал место, где хотел устроить сход железнодорожного подвижного состава с рельсов. Осужденный получил от него колесосбрасыватель и, приехав на выбранное место, начал собирать его. В этот момент его задержали сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали отца с сыном за поджог двух релейных шкафов на окраине Петербурга.

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