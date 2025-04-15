Женщина обманом заставила врачей сделать ей колоноскопию

People: Заподозрившая рак женщина обманула врачей для назначения колоноскопии

В США врачи проигнорировали симптомы рака у женщины, но она обманом заставила их назначить колоноскопию для постановки правильного диагноза. Ее историю приводит издание People.

У 27-летней женщины сразу после свадьбы появились боли в животе, причем такие сильные, что однажды она даже потеряла сознание на работе. Кроме того, у американки постоянно чередовались запор и диарея. На протяжении нескольких месяцев она не обращалась к медикам, а когда все же дошла до больницы, то врачи диагностировали синдром раздраженного кишечника. На рак пациентку проверять не стали из-за молодого возраста.

Так как лечение женщине не помогло, она заподозрила у себя более серьезные проблемы со здоровьем, поэтому солгала о наличии крови в стуле, чтобы ей все же назначили колоноскопию. После процедуры у жительницы США медики диагностировали рак толстой кишки, который к тому моменту уже дал метастазы в печень и легкие. Пациентка перенесла операцию по удалению опухоли, после чего начала курс химиотерапии.

Ранее у американца из-за сильного кашля появился отек мошонки. После обращения в больницу медики выявили у него разрыва яичка.