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21:02, 11 апреля 2025Забота о себе

Сильный кашель вызвал у мужчины отек мошонки

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сильный кашель вызвал у 68-летнего американца отек мошонки и боль в гениталиях из-за разрыва яичка. Случай, с которым столкнулись врачи Медицинского центра Университета Теннесси, США, описан в профильном журнале Cureus.

Пожилой мужчина оказался в больнице с жалобами на сильную боль в паху, которая постоянно нарастала и сопровождалась отеком мошонки. Он рассказал, что эти симптомы появились примерно за три часа до вызова врача, однако в течение нескольких дней он сильно кашлял.

При сборе анамнеза выяснилось, что у американца в последние месяцы появились боли в грудной клетке, одышка при физической активности, сильная усталость и отеки ног. Обследование же выявило, что из-за сильного кашля у него развился серьезный отек и кровоизлияние в область мошонки и полового члена. «КТ с контрастированием выявила обширную гематому правого пахового канала, в мошонке также наблюдалось точечное накопление контраста, которое могло свидетельствовать о продолжающемся артериальном кровотечении», — сообщается в публикации.

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Врачи диагностировали мужчине сердечную недостаточность, аневризму брюшной аорты и рак почки. Во ходе экстренной трехчасовой операции хирурги обнаружили у него разрыв яичка, которое пришлось удалить из-за сильных повреждений. После этого они остановили кровотечение в гениталиях пациента и выполнили внутрисосудистую пластику аорты.

В общей сложности американец провел в больнице три недели, после чего был выписан домой. Теперь ему нужна помощь онкологов для лечения рака почки.

Ранее 44-летняя девственница в первую брачную ночь узнала о наличии исключающего секс диагноза. Она рассказала, что сначала не имела ни малейшего понятия, почему в первую ночь после свадьбы у нее так и не получилось заняться любовью с мужем.

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