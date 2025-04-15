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13:30, 15 апреля 2025Забота о себе

Женщина с аллергией на воду рассказала о повседневных трудностях

Британка Брайс с аллергией на воду заявила о невозможности принять душ без боли
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

25-летняя британка Кендалл Брайс, которой несколько лет назад медики диагностировали аллергию на воду, рассказала о том, с какими повседневными трудностями она сталкивается. Ее историю опубликовало издание El Español.

«Я могу принимать душ только два раза в неделю из-за невыносимой боли. Сначала было ощущение, будто крапива жалит все мое тело, но теперь такое ощущение, будто кто-то прошелся зажигалкой. Это невыносимо. Я чувствую мучения около получаса после купания, но по ощущениям это как два часа», ─ заявила Брайс.

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По словам британки, еще одной трудностью является невозможность выйти из дома, когда на улице идет дождь, поэтому ей приходится каждый раз проверять прогноз погоды, если необходимо отправиться на улицу.

Медики перепробовали множество лекарств, но ни одно из них не помогло. Сейчас она ждет второго ребенка, из-за чего список методов терапии сузился.

Ранее врач Ирина Манина рассказала о необычном способе борьбы с аллергией. По ее словам, для этого необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями.

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