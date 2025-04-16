Банк России поделился новыми прогнозами по инфляции

ЦБ: Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 7,1 процента

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по инфляции на 2025 год. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По мнению респондентов, инфляция в 2025 году составит 7,1 процента. Мартовский прогноз был на 0,1 процентных пункта ниже. Что касается предположений относительно 2026 и 2027 годов, то они остались неизменными. По словам аналитиков, к цели в четыре процента инфляция возвратится в 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с инфляцией в России постепенно улучшается.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что в настоящее время Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня. Она убеждена, что даже с учетом возникающих сложностей уже в 2026 году рост цен приблизится к четырем процентам.