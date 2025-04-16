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14:26, 16 апреля 2025Экономика

Банк России поделился новыми прогнозами по инфляции

ЦБ: Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 7,1 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по инфляции на 2025 год. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По мнению респондентов, инфляция в 2025 году составит 7,1 процента. Мартовский прогноз был на 0,1 процентных пункта ниже. Что касается предположений относительно 2026 и 2027 годов, то они остались неизменными. По словам аналитиков, к цели в четыре процента инфляция возвратится в 2027 году.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с инфляцией в России постепенно улучшается.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что в настоящее время Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня. Она убеждена, что даже с учетом возникающих сложностей уже в 2026 году рост цен приблизится к четырем процентам.

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