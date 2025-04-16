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13:21, 16 апреля 2025Россия

Бойца СВО из Крыма почти два года не могли похоронить после смерти в ЛНР

Участника СВО из Крыма похоронили почти через два года после смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Крыму участника специальной военной операции (СВО) похоронили почти через два года после смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым» со ссылкой на администрацию Бахчисарайского района.

Мужчина ушел на СВО в мае 2023 года, и июле того же года его не стало. Крымчанин участвовал в боевых действиях на территории Луганской народной республики (ЛНР), где и попал под удар украинского беспилотника.

Чем была обусловлена почти двухгодичная задержка с похоронами военнослужащего, не уточняется.

Ранее аналогичный случай произошел с офицером из Пермского края. Мужчины не стало в августе 2023 года, однако его похоронили лишь в апреле 2025-го. Возможно, задержка с похоронами была связана с невозможностью опознать тело визуально. В таких случаях проводят генетическую экспертизу.

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