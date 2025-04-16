В российском регионе уничтожили около 10 украинских беспилотников

Гусев: В Воронежской области уничтожили около 10 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 БПЛА», — подчеркнул глава субъекта.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым и Курскую область. Большинство украинских дронов — три — попытались ударить по Курской области. Еще один беспилотник ВСУ перехватили над Крымом.