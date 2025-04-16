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22:27, 16 апреля 2025Культура

Бывшая жена Паши Техника привезла сына в Таиланд

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая привезла сына в Таиланд, где умер рэпер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая привезла их общего сына Ивана в Таиланд, где скончался его отец. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Приезд был связан с аллергической реакцией ребенка на цветение берез в России. По словам Карицкой, они планировали поездку в Испанию, но из-за задержки с получением шенгенской визы выбрали Таиланд. Она также рассказала сыну, при каких обстоятельствах умер рэпер.

«Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным», — написала она.

Ранее Карицкая рассказала о зловещей находке в его доме в Таиланде. Она поехала в дом, где проживал музыкант, чтобы забрать его документы и телефон, пока врачи боролись за жизнь Техника в больнице. «Я все-таки поехала забрать его документы, во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка, чья там кровь и что там в доме происходило», — написала Карицкая.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами.

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