Бывшая жена Паши Техника привезла сына в Таиланд

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая привезла сына в Таиланд, где умер рэпер

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая привезла их общего сына Ивана в Таиланд, где скончался его отец. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Приезд был связан с аллергической реакцией ребенка на цветение берез в России. По словам Карицкой, они планировали поездку в Испанию, но из-за задержки с получением шенгенской визы выбрали Таиланд. Она также рассказала сыну, при каких обстоятельствах умер рэпер.

«Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным», — написала она.

Ранее Карицкая рассказала о зловещей находке в его доме в Таиланде. Она поехала в дом, где проживал музыкант, чтобы забрать его документы и телефон, пока врачи боролись за жизнь Техника в больнице. «Я все-таки поехала забрать его документы, во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка, чья там кровь и что там в доме происходило», — написала Карицкая.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами.