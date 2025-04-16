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15:15, 16 апреля 2025Из жизни

Человек-собака собрался закрыть собственный зоопарк для людей в костюмах животных

В Японии человек-собака Токо заявил о возможном закрытии своего зоопарка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @tokotokozoo / Youtube

Житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (1,1 миллиона рублей) на создание реалистичного костюма животного, может закрыть собственный зоопарк из-за его низкой посещаемости. Об этом пишет Daily Mirror.

Несколько лет назад мужчина, использующий псевдоним Токо, заказал для себя реалистичный костюм колли. Он заявил, что только в образе собаки чувствует себя по-настоящему счастливым. 26 января человек-собака торжественно открыл собственный зоопарк «Токотоко» для людей в костюмах животных. Зоопарк был доступен для посетителей несколько раз в месяц по предварительному бронированию.

Однако уже спустя несколько месяцев он столкнулся с проблемами: после всплеска популярности в первые недели посещаемость зоопарка стала резко падать весной. Токо обратился к поклонникам через социальные сети и заявил о возможном закрытии заведения в июне.

Он призвал преданных фанатов забронировать визит в апреле или мае, если они хотят попрощаться с зоопарком. Токо отметил, что на 4 мая по-прежнему доступны все слоты для бронирования. Если желающие не появятся, в этот день зоопарк не откроет двери для посетителей.

«Если вас беспокоят жизненные проблемы, пожалуйста, сделайте бронирование!» — написал Токо. В другом посте он добавил: «Мы открыты в воскресенье, 4 мая, но если мы не получим никаких бронирований до субботы, 19 апреля, мы закроем зоопарк», — подчеркнул он серьезность ситуации. В последней отчаянной попытке привлечь посетителей, Токо призвал тех, кто только размышляет о посещении зоопарка, сделать бронирование, несмотря на сомнения.

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Ранее Токо проиграл настоящим псам в ловкости на собачьей площадке. Он выложил в своих социальных сетях серию фотографий, на которых лежит рядом с упавшими перекладинами барьеров для прыжков в своем костюме.

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