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08:09, 16 апреля 2025Россия

Число наемников под Часовым Яром сравнялось с числом солдат ВСУ

Водолацкий: На 1 солдата ВСУ под Часовым Яром приходится 1 иностранный наемник
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Число иностранных наемников, которых отправляют участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР), сравнялось с числом украинских солдат. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Через одного находятся иностранные наемники, на одного украинского бойца [приходится] один западный наемник. И эти бригады, которые прошли боевое слаживание на Западе, — они сегодня перебрасываются под Часов Яр для того, чтобы не дать возможности нам в ближайшее время его освободить», — отметил парламентарий.

Однако, по словам Водолацкого, российские войска продолжают продвигаться на этом направлении фронта, постепенно освобождая территорию Часова Яра.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ до последнего будут удерживать Часов Яр. Он подчеркнул, что после взятия населенного пункта продвижение российских войск может значительно ускориться из-за отсутствия укрепрайонов за ним.

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