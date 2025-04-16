Водолацкий: На 1 солдата ВСУ под Часовым Яром приходится 1 иностранный наемник

Число иностранных наемников, которых отправляют участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР), сравнялось с числом украинских солдат. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Через одного находятся иностранные наемники, на одного украинского бойца [приходится] один западный наемник. И эти бригады, которые прошли боевое слаживание на Западе, — они сегодня перебрасываются под Часов Яр для того, чтобы не дать возможности нам в ближайшее время его освободить», — отметил парламентарий.

Однако, по словам Водолацкого, российские войска продолжают продвигаться на этом направлении фронта, постепенно освобождая территорию Часова Яра.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ до последнего будут удерживать Часов Яр. Он подчеркнул, что после взятия населенного пункта продвижение российских войск может значительно ускориться из-за отсутствия укрепрайонов за ним.