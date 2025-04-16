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14:35, 16 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл план Зеленского на 9 мая

Депутат Рады Дубинский рассказал о намерениях Зеленского на 9 мая
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается не допустить визит президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая. О намерениях украинского лидера рассказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес [президенту России Владимиру] Путину, как не допустить поездки в Москву Трампа», — заявил парламентарий.

Ранее президент Украины предложил лидерам Европы посетить Киев 9 мая. Он также захотел обсудить гарантии безопасности для страны после прекращения огня.

В России прокомментировали инициативу Зеленского. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассмотрел это как попытку украинского лидера привлечь к себе внимание.

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