Депутат Рады раскрыл план Зеленского на 9 мая

Депутат Рады Дубинский рассказал о намерениях Зеленского на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пытается не допустить визит президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая. О намерениях украинского лидера рассказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес [президенту России Владимиру] Путину, как не допустить поездки в Москву Трампа», — заявил парламентарий.

Ранее президент Украины предложил лидерам Европы посетить Киев 9 мая. Он также захотел обсудить гарантии безопасности для страны после прекращения огня.

В России прокомментировали инициативу Зеленского. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассмотрел это как попытку украинского лидера привлечь к себе внимание.