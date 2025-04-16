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13:02, 16 апреля 2025Экономика

Названо число получателей доплаты к пенсии в России

ТАСС: Доплату к пенсии до уровня ПМП в России получают 6,1 миллиона человек
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число получателей социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) достигает 6,1 миллиона человек. Из них федеральную доплату получают 2,9 миллиона, а региональные — 3,2 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР) сообщает ТАСС.

Доплата положена всем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсионных выплат ниже ПМП, установленного в регионе. Таким образом, речь идет о гражданах с самым низким материальным обеспечением.

При подсчете величины доплаты учитываются суммы пенсий, срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, в том числе стоимость набора социальных услуг, и иные меры поддержки. Получается, что почти у каждого пятого пенсионера совокупность этих выплат ниже минимального уровня.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин в очередной раз напомнил о переходе на двухэтапную индексацию пенсий с 2026 года. Речь идет о возможности ее повышения на сумму большую, чем инфляция за прошлый год, в случае, когда у Социального фонда возникнут доходы.

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