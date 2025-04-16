В Германии сообщили о применении ВС РФ оптоволоконных дронов-камикадзе в зоне СВО

Bild: ВС РФ впервые применили оптоволоконные дроны-камикадзе в Константиновке

Российские военные впервые применили оптоволоконные дроны-камикадзе с системой наведения FiberWire в Константиновке, заявил военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

Как отметил специалист, Вооруженные силы (ВС) РФ использовали два дрона-камикадзе, чтобы поразить армейский пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре населенного пункта.

Беспилотники, вероятно, были запущены из района Часов Яра и пролетели более 10 километров, чтобы поразить цель, отметил эксперт из Германии.

В марте сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять проводные FPV-дроны большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15».

