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11:01, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ атаки на пользователей Android

F6: Мошенники распространяют вирусы в Telegram под видом модов для игры Roblox
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники придумали новый способ атаки на устройства на базе Android: они распространяют вирусы в мессенджере Telegram под видом модифицированных популярных игр и приложений. О новом способе обмана пользователей Android, который придумали злоумышленники, «Ленте.ру» рассказали в компании F6, разрабатывающей технологии для борьбы с киберпреступностью.

Сообщается, что злоумышленники создают Telegram-каналы, посвященные Roblox, Minecraft и другим популярным у детей играм. В них пользователям предлагают скачать моды популярных игр и приложения по ссылке. Перейдя по ней, владелец Android попадает в бот, где его сначала просят подписаться на несколько Telegram-каналов, а затем скачать программное обеспечение.

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В компании предупредили, что в приложении скрывается вредоносное программное обеспечение, которое может красть данные о банковских аккаунтах, логины и пароли от различных сервисов. Кроме того, вирус может выполнять удаленные команды и менять настройки устройства.

Чтобы защитить себя от злоумышленников, в F6 посоветовали скачивать приложения и игры на официальных ресурсах. Также важно приобретать игровую валюту только на проверенных площадках.

Кроме того, в компании призвали россиян не переходить по подозрительным ссылкам, не участвовать в сомнительных раздачах, голосованиях и конкурсах. «Включите все инструменты безопасности в мессенджерах, в том числе двухфакторную идентификацию и дополнительный пароль. Целью злоумышленников может быть угон аккаунта», — добавили в F6.

Ранее россиян предупредили о распространенной схеме мошенников в Telegram и на маркетплейсах. Уточнялось, что злоумышленники выманивают деньги у совершающих покупки россиян, предлагая оплатить таможенные пошлины.

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