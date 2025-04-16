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10:45, 16 апреля 2025Мир

ФСБ подготовила отчет о звуковой пушке в Сербии

Брнабич: Вучич представит отчет ФСБ России о применении звуковой пушки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Soeren Stachey / DPA / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля представит общественности отчет Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о применении звуковой пушки на протестах в Белграде. Об этом заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич, передает телеканал N1.

По словам председателя парламента, отчет представляет собой серьезный аналитический документ, подготовленный «одной из ведущих служб безопасности в мире». При этом Брнабич добавила, что пока не знакома с его содержанием.

Вучич представит отчет в 17:00 по местному времени (18:00 по московскому). Отмечается, что документ подписал директор ФСБ Александр Бортников.

16 марта Вучич заявил, что звуковая пушка не применялась на протестах в Белграде. Сообщалось, что власти Сербии готовы привлечь к расследованию как российские, так и американские спецслужбы.

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