ФСБ подготовила отчет о звуковой пушке в Сербии

Брнабич: Вучич представит отчет ФСБ России о применении звуковой пушки

Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля представит общественности отчет Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о применении звуковой пушки на протестах в Белграде. Об этом заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич, передает телеканал N1.

По словам председателя парламента, отчет представляет собой серьезный аналитический документ, подготовленный «одной из ведущих служб безопасности в мире». При этом Брнабич добавила, что пока не знакома с его содержанием.

Вучич представит отчет в 17:00 по местному времени (18:00 по московскому). Отмечается, что документ подписал директор ФСБ Александр Бортников.

16 марта Вучич заявил, что звуковая пушка не применялась на протестах в Белграде. Сообщалось, что власти Сербии готовы привлечь к расследованию как российские, так и американские спецслужбы.