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12:52, 16 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала еще двоих сотрудников российского министерства за растраты

В Челябинской области ФСБ задержала 2 сотрудников министерства транспорта
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двоих работников министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, а также одного бывшего работника ведомства по делу о хищениях и растрате при строительстве дорог в области. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о первом заместителе главы правового управления Станиславе Куликове, заместителе начальника правового управления Ирине Клементьевой и экс-директоре крупнейшего дорожного подрядчика — ЗАО «ЮжУралАвтобан» —Константине Жаботинском.

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Сейчас в ведомстве проходят обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения задержанным.

МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти 3 миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу проходят шесть фигурантов.

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