Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером

Появилось видео прибытия кортежа Путина в Кремль поздно вечером

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером. Видео с кортежем российского лидера, который движется в направлении Кремля, опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Уточняется, что видео было снять в 23.06 по московскому времени.

Ранее Путин выступил на расширенном заседании президиума Госсовета, где отметил, что ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. По мнению главы государства, улучшение основных показателей в экономике позволит оперативно выполнять все намеченные планы.