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17:17, 16 апреля 2025Экономика

Костин рассказал о судьбе непрофильных активов банка

Костин: За пять лет ВТБ избавится от непрофильных активов
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВТБ в ближайшие пять лет избавится от непрофильных активов. Об этом заявил глава этой кредитной организации Андрей Костин. Его процитировало РБК.

По его словам, Банк России «дестимулирует нас», чтобы входить в другие отрасли, и это правильная политика. Поэтому руководитель ВТБ решил, что его банк выйдет из непрофильных активов, не относящихся к банковской деятельности, на которой эта кредитная организация и намерена сфокусироваться.

До этого Костин оценил готовность РФ ответить на такие вызовы, как падение стоимости нефти или торговые войны. Глава банка убежден, что российская экономика справится, так как располагает прочной основой.

Кроме того, Костин заявил, что не видит причин для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, проводимой регулятором. Иными словами, ключевую ставку повышать уже больше некуда.

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