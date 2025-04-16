Костин оценил готовность России к торговым войнам

Костин: Российская экономика справится с торговыми войнами

Россия выдержит такие удары, как уменьшение стоимости нефти и торговые войны. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его процитировало РИА Новости.

Свой прогноз он обосновал тем, что у российской экономики прочная основа, которая позволяет справляться с такими вызовами, как санкции, давление на фондовый рынок или испытания, связанные с проведением специальной военной операции. Макроэкономические показатели остаются здоровыми.

«Мы и не такое испытывали раньше», — сказал руководитель ВТБ.

Ранее Костин рассказал, что падение фондового рынка и цен на нефть сказываются на состоянии российской экономики не очень хорошо. Однако последняя уже не первый раз сталкивается с внешними факторами.

Между тем, по данным Bloomberg, нефтяные доходы России к середине этого месяца упали до самого низкого с июля 2023 года уровня.