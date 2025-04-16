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13:15, 16 апреля 2025Россия

Кремль анонсировал совещание Путина

Песков: Путин 16 апреля проведет совещание по вопросам развития космонавтики
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в среду, 16 апреля, проведет совещание по вопросам развития космонавтики. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня на повестке дня у президента в основном тема развития космонавтики, тема развития нашей космической деятельности на долгосрочную перспективу», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, Путин проведет представительное совещание, в мероприятии примут участие все ведомства, которые имеют отношение к развитию космической отрасли.

12 апреля Путин в поздравлении с Днем космонавтики заявил, что космическая отрасль в России должна стать локомотивом роста экономики. По его словам, ей также необходимо постоянно двигаться вперед вместе с бизнесом и наукой, чтобы обеспечивать достижение национальных целей развития и занимать лидерские позиции.

ЖЗЛ
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