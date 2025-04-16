Лолита высказалась о кардинальной смене имиджа певицы Глюкозы

Певица Лолита оказалась потрясена сменой имиджа исполнительницы Глюкозы

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская высказалась о кардинальной смене имиджа поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

61-летняя артистка оказалась потрясена изменениями коллеги. По ее мнению, смена образа пошла на пользу Глюкозе. «Так здорово, она нашла новый образ, новые песни. (...). Она мне очень нравится!» — заявила знаменитость.

Ранее Глюкоза объяснила кардинальную смену имиджа после скандального концерта в Красноярске. Тогда певица призналась, что ей стыдно за свое поведение на сцене. По ее словам, ей захотелось все с себя содрать и все изменить.

