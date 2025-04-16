Маньяку-душителю Миргороду продлили арест

Суд Москвы продлил до 1 октября арест маньяку-душителю Миргороду

Головинский районный суд Москвы продлил арест серийному маньяку-душителю Владимиру Миргороду, приговоренному к пожизненному заключению. Об этом сообщают «Известия».

Миргород заключен под стражу до 1 октября. В отношении его начинается новое судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что оперативники собрали доказательства о расправах маньяка над 12 женщинами и одним мужчиной на территории Москвы и Московской области с 2000 по 2004 год. Осужденный дал признательные показания по инкриминируемым преступлениям.

Миргород орудовал в Москве и области в начале 2000-х годов. Он знакомился на улице с девушками, угощал их шампанским, насиловал и расправлялся с ними. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному сроку за 16 жертв, среди которых оказался подросток, ставший свидетелем преступления.