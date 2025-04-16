Маск заявил об оставшейся у Великобритании надежде

Маск заявил, что у Великобритании после определения понятия женщины есть надежда

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X заявил, что у Великобритании, возможно, еще есть надежда, после того, как там определились с понятием женщины.

Ранее стало известно, что Верховный суд Соединенного Королевства отказался отнести трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) к женщинам. В Законе о равенстве 2010 года говорится только о биологических женщинах, но не идет речи о сменивших пол, постановили в высшей судебной инстанции.

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — заявил Маск. Он также согласился с мнением одного из пользователей соцсети, что Британии предстоит пройти долгий путь.

Ранее окружной суд круга Колумбия заблокировал решение президента США Дональда Трампа о переводе трансгендерных женщин в мужские тюрьмы.

