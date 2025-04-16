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16:44, 16 апреля 2025Россия

Минобороны России выпустило заявление об атаке ВСУ на Крым

МО России: Дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Крымом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом. Заявление об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило Министерство обороны России в Telegram.

Как рассказали в Минобороны, попытка атаки была совершена ВСУ около 15:15 по московскому времени.

Отмечается, что сбитый системой ПВО беспилотник относился к самолетному типу.

Ранее сегодня, 16 апреля, сообщалось, что Ивановскую область впервые атаковали тяжелые дроны ВСУ, конструктивно схожие с БПЛА ВСУ «Лютый».

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