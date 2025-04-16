Минобороны России выпустило заявление об атаке ВСУ на Крым

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом. Заявление об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило Министерство обороны России в Telegram.
Как рассказали в Минобороны, попытка атаки была совершена ВСУ около 15:15 по московскому времени.
Отмечается, что сбитый системой ПВО беспилотник относился к самолетному типу.
Ранее сегодня, 16 апреля, сообщалось, что Ивановскую область впервые атаковали тяжелые дроны ВСУ, конструктивно схожие с БПЛА ВСУ «Лютый».