Москвичи бросились скупать палатки

«Чек индекс»: спрос на туристические палатки в Москве вырос на 41 процент

Из-за теплой погоды в марте москвичи бросились скупать туристические палатки и спальные мешки. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Спрос на туристические товары сдвинулся на более ранний срок — покупки палаток выросли на 41, а спальных мешков — на 56 процентов.

«В этом году на фоне быстрого наступления весны и теплой погоды многие заранее озаботились покупкой необходимого туристического снаряжения.<...> Средний чек покупки туристической палатки — 10,7 тысячи рублей, на 24 процента выше, чем в прошлом году. Средний чек спального мешка составляет — 3,8 тысячи рублей, на 23 процента выше, чем в прошлом году», — пояснили аналитики.

По данным Гидрометцентра, в течение рабочей недели погода в Москве будет на пять градусов выше климатической нормы. Аномально теплые дни жителям столицы пообещал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. По его словам, в среду, 16 апреля, воздух прогреется до плюс 19-21 градуса — температуры, которая характерна для второй половины мая.