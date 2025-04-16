На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

Качка: Украина и США уже сегодня могут подписать документ по ископаемым

Замминистра экономики Украины Тарас Качка допустил, что промежуточный документ о сделке по ископаемым с США может быть подписан «уже сегодня». Его слова приводит РБК-Украина.

«На этой неделе хотят подбить промежуточный результат и, возможно, уже сегодня какой-то документ будет подписан. Меморандум — это краткий документ, предложенный американской стороной. И прямо сейчас происходит согласование последних слов», — уточнил замглавы ведомства.

Качка добавил, что с 24 апреля начнутся новые переговоры в формате личных встреч, окончательный текст сделки на этой неделе подписан не будет.

Замминистра добавил, что работы много, она продолжается, и предложенные Вашингтоном идеи необходимо доработать до реалистичных и гармоничных, что признает и американская сторона.

14 апреля вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Киев и США достигли некоторых договоренностей по соглашению о совместной разработке недр, однако для его заключения потребуются дополнительные раунды переговоров.