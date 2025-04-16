На Украине голосование за продление мобилизации объяснили желанием показать Трампу фигу

Бондаренко раскрыл причину ускоренного голосования в Верховной Раде 16 апреля

Ускоренное голосование в Верховной Раде за продление мобилизации объяснили на Украине желанием подразнить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники в США.

«Ускоренное голосование за продление военного положения — почти за три недели до истечения предыдущего срока — необходимо было [президенту Украины Владимиру] Зеленскому именно для того, чтобы показать образную фигу Трампу», — раскрыл истинную причину политолог.

Он пояснил, что таким шагом лидер Украины захотел продемонстрировать несостоятельность заверений Трампа о достижении мира за 100 дней. Бондаренко также напомнил об оптимистичных заявлениях спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и о готовящейся встрече глав России и Соединенных Штатов.

Ранее Уиткофф посетил Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продлилась более четырех часов.