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14:40, 16 апреля 2025Бывший СССР

На Украине оценили стоимость восстановления страны после конфликта

Кулеба: Восстановление Украины будет стоить 534 миллиарда долларов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Стоимость восстановления Украины после военного конфликта по состоянию на февраль 2025 года составляет 534 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр развития общин и территорий республики Алексей Кулеба, передает «Телеграф».

«Мы говорим о прямых потерях — все то, что было уничтожено или потеряно на всей территории Украины. Эта статистика также является отраслевой. Мы понимаем, сколько у нас было разрушено жилого фонда, сколько у нас было потерь в нашей инфраструктуре, логистике», — сказал он.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что интеграция Украины в Европейский союз обойдется в 2,5 триллиона евро. По его словам, затраты на восстановление Украины после окончания боевых действий также будут огромными и составят 500 миллиардов евро «по самым скромным оценкам».

До этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что международная помощь составляет примерно 70 процентов бюджета Украины. По его словам, порядка 70 копеек каждой гривны — деньги, которые Киев получает от партнеров, и в ответ от Украины требуют определенных усилий.

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