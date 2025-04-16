На Украине заявили о крахе олигархов в случае подписания сделки по ресурсам с США

Focus: Украинских олигархов ждет крах в случае подписания сделки по ресурсам

Украинский активист Денис Ярославский в статье для Focus.ua заявил, что олигархов ждет крах в случае подписания сделки по ресурсам с США.

По мнению автора материала, Вашингтон пытается устроить сложившейся на Украине экономической системе полную перезагрузку, что вызвало «тихую панику» в республике.

Ярославский пояснил, что практически каждая отрасль, куда готовы инвестировать американцы, уже давно занята кланами, например, оборонный сектор «у своих», IT, медицина, медиа полностью контролируются властями, энергетическим сектором управляют олигархи.

«Эти группы десятилетиями доили страну и сейчас чувствуют угрозу. Потому что международный бизнес приходит не только с деньгами — он приходит с технологиями, с мозгами, с новыми правилами игры», — добавил активист.

Он пояснил, что после подписания сделки придется поделить доходы, провести аудит, конкурировать и принять честный подход к ведению дел. Ярославский также указал, что до сих пор неизвестно, с кем и какие договоренности ранее были заключены от имени Украины. В качестве примера он привел соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. В то же время США хотят подписать с Киевом безальтернативный альянс, который предусматривает отмену всех предыдущих сделок.

14 апреля вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Киев и США достигли некоторых договоренностей по соглашению о совместной разработке недр, однако для его заключения потребуются дополнительные раунды переговоров.