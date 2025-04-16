На Западе отреагировали на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

Дизен: Угрозы ЕС странам из-за парада Победы в Москве являются катастрофой

Угрозы Европейского союза (ЕС) странам-кандидатам на вступление в объединение из-за их желания посетить парад Победы в Москве являются катастрофой. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Избранных лидеров Европы наказывают за участие в параде Победы в Москве, который знаменует разгром нацистской Германии. Криминализация дипломатии является катастрофой и должна прекратиться. В противном случае переговоры о мире в Европе будут вестись исключительно неевропейцами», — говорится в публикации.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля представители ЕС дали им четкое указание не участвовать в мероприятиях в Москве, посвященным празднованию 9 мая.