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19:05, 16 апреля 2025Путешествия

Названы лучшие направления для путешествий по миру

Tripadvisor: Лондон назван лучшим в мире направлением для путешествий
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Hesther Ng / Globallookpress.com

Лондон назван лучшим в мире направлением для путешествий по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов путешественников на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor.

Лидерство досталось британской столице благодаря историческим достопримечательностям и невероятной атмосфере. Вторую строчку в рейтинге занял индонезийский остров Бали, а третью — Дубай. В первой десятке также оказались Сицилия, Париж, Рим, Ханой, Марракеш, Крит, Бангкок, Хойан.

Ранее Tripadvisor назвал лучшие отели — лидером стал Hotel Colline de France в Бразилии, а вторую и третью строчки заняли Oblu Select Lobigili на Мальдивах и La Siesta Hoi An Resort & Retreat во Вьетнаме.

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