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17:01, 15 апреля 2025Путешествия

Названы лучшие отели мира

Tripadvisor: Отель Hotel Colline de France в Бразилии назван лучшим в мире
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Antonio Araujo / Unsplash

Отель Hotel Colline de France в Бразилии назван лучшим в мире по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor.

Уточняется, что пятизвездочная гостиница находится в бразильском муниципалитете Грамаду и сочетает в себе изысканность и комфорт. Второе место досталось отелю Oblu Select Lobigili, который тоже имеет «пять звезд» и находится на Мальдивах. А третью строчку заняла гостиница La Siesta Hoi An Resort & Retreat в Хойане, Вьетнам.

Также в десятку лучших попали Adiwana Suweta в Убуде на индонезийском острове Бали, Iberostar Grand Packard в кубинской столице Гаване, Emerald Maldives Resort & Spa на Мальдивах, La Siesta Classic Ma May Hotel в Ханое, Secrets Akumal Riviera Maya в мексиканском Акумале, Padma Resort Ubud в Убуде, Sofitel Mexico City Reforma в Мехико.

Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok назвали лучшие гостиницы России по мнению туристов. Так, лидерами среди объектов размещения стали московский «Метрополь», Radisson Collection Paradise Resort&Spa Sochi, Hampton by Hilton Krasnodar.

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