Названы шесть продуктов для борьбы со вздутием живота

Профессор Сандерс посоветовала употреблять кефир и кимчи при вздутии живота

Профессор Мэри Эллен Сандерс заявила, что бороться со вздутием живота можно с помощью изменений в рационе. Шесть продуктов, которые помогают при этой проблеме, она назвала в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметила Сандерс, при вздутии живота помогают пробиотики, но не стоит сразу же приобретать различные добавки. Вместо этого она посоветовала употреблять йогурт, кефир, квашеную капусту, мисо, кимчи и комбучу. «Ежедневный прием пробиотиков может принести пользу людям с легкими жалобами на пищеварение», ─ заявила профессор.

При этом, по словам Сандерс, пробиотики оказывают положительное влияние не только на кишечник. Так, они укрепляют иммунитет, уменьшают системное воспаление и даже нормализуют вес. Кроме того, некоторые исследования показали, что сбалансированный микробиом кишечника улучшает настроение, поскольку влияет на головной мозг, заключила специалистка.

Ранее нутрициолог Дарья Русанова заявила, что некоторые продукты вызывают повышенное газообразование. По ее словам, перед важным мероприятием лучше воздержаться от употребления бобовых.