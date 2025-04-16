В Бельгии назвали иллюзией разговоры о возврате российского газа в Европу

Бельгийский министр Биэ исключил возможность возвращения к обычному бизнесу с РФ

Все разговоры о возвращении к ведению бизнеса с Россией в обычном режиме, в том числе в вопросе поставки энергоносителей, являются иллюзорными. Об этом в интервью изданию Politico заявил министр энергетики Бельгии Матье Биэ.

По его словам, никто и никогда не будет действовать так, словно ничего не происходило, даже после урегулирования конфликта на Украине. Все возникающие дискуссии на эту тему чиновник счел интеллектуальными упражнениями.

Это интервью стало для Биэ первым после вступления в должность. Таким образом, он подтвердил, что новое бельгийское правительство не станет смягчать позицию в отношении российских нефти и газа.

Вместе с тем министр напомнил, что Бельгия стоит на позиции постепенного общеевропейского отказа от поставок сжиженного природного газ (СПГ) из России, но не прямого запрета. «Мы финансируем войну. Мы должны перекрыть краны», — подчеркнул он.

Бельгийский министр прокомментировал сразу несколько сообщений о том, что отдельные политики в Германии и Италии, а также главы крупнейший европейских энергетических компаний допускают увеличение поставок газа из России после завершения боевых действий на Украине. Он указал, что такие действия повлекли бы за собой много сложных дискуссий политического толка.

Решение энергетических проблем Евросоюза Биэ видит в развитии атомной энергетики, активным сторонником которой он является уже много лет. Министр напомнил, что в прошлые годы его позицию воспринимали как маргинальную, но теперь ситуация изменилась, и строительство новых блоков АЭС стало более привлекательным для всех.

Ранее стало известно, что руководство Евросоюза ищет способы безболезненного разрыва долгосрочных контрактов с «Газпромом», чтобы покупателям газа не пришлось платить неустойку.